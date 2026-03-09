María Fernández-Rubíes... ¡Espera su tercer bebé!

Archivo - María Fernández Rubies durante la gala de entrega de los premios Women of the Year 2023 que la revista Harper’s Bazaar celebra en su tercera edición, a 15 de noviembre de 2023, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Feliz de poder compartir por fin la noticia que le ha estado acompañando en los últimos meses, María Fernández-Rubíes ha recurrido al podcast que comparte con su amiga y compañera Rocío Irisarri, 'Tomatelo con vino', para anunciar que está embarazada por tercera vez. "Tercer bebé, y la verdad es que tenía ganas de contarlo por aquí para poder quejarme y decir lo mal que me encuentro a todas las horas del reloj" ha reconocido María tras haber compartido también en su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que ya presume de barriguita. "Tengo eructos todo el rato, es una cosa preocupante. Estoy mareada todo el rato, coma o no coma, y a lo mejor un poco de mal humor a veces, aunque estoy intentando paliarlo" añadía además sobre cómo está llevando estos primeros meses de gestación.

En medio de especulaciones por parte de sus seguidores, pero también por su grupo de amigos y familiares, María desconoce aún el sexo del bebé que espera y con el que se convertirá en familia numerosa. "Yo creo que va a ser un niño porque tengo la misma sintomatología. Me encuentro igual de mal a nivel náuseas y mareos que en mis otros embarazos. Se me suelen ir en la semana 13 o 14 y quiero tener la esperanza de que me va a pasar. Creo que va a ser un niño, pero por lo fea que me encuentro quiero pensar que es niña" ha añadido.

Esta maravillosa noticia se suma a la de otros miembros de su misma familia que también esperan la llegada de un bebé y es que este año será una verdadera revolución para todos. "Mi melliza está embarazada y mi cuñada Lucía embarazada, así que doblemente feliz porque lo puedo compartir con las mujeres de mi vida" ha explicado reconociendo que está feliz de poder compartir esta nueva etapa de su vida con algunas de las mujeres más importantes de su vida. Además, este nuevo bebé también podrá disfrutar de su crecimiento al lado de la hija de su íntima amiga, María Pombo, que llegaba al mundo hace tan solo unos meses.

A pesar de su exposición en redes sociales debido a su trabajo, María ha sabido separar a la perfección sus compromisos laborales con su matrimonio al lado de Manuel Losada y es que el empresario prefiere mantener su vida en el anonimato y alejada del revuelo mediático que acompaña a la ifluencer. Tan solo unos días después de su reciente aniversario de boda, la pareja espera a convertirse en papás de nuevo y formar una familia numerosa al lado de sus otros dos hijos, Nico y Patricio.