María 'La Jerezana' se planta ante las polémicas por la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos

MADRID, 20 Sep. (CHANCE) -

María 'La Jerezana' se ha vuelto a dejar ver ante las cámaras este viernes en el desfile de Hannibal Laguna en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y allí ha abordado ante las cámaras la polémica que se ha generado tras la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos.

La pareja de José María Almoguera aseguró que "coincidimos muy poco" con Alejandra Rubio en la fiesta porque "había mucha gente y coincidimos poco, pero si nos saludamos" y que todo estuvo "bien" entre ellos.

Además, María negó que existiera tensión entre José María y Carlo Costanzia simplemente "se saludaron", pero no hablaron más porque "hubo tanta gente" que les fue imposible. En cuanto a cómo se lo pasó, la joven desveló que estuvo "con mi pareja, con mi suegra y con amigos".

Por último, la exconcursante de 'Gran Hermano' quiso mantenerse al margen de la polémica del posado de Terelu con Costanzia padre: "Bueno, están posando en familia, me parece bien. Yo es que de ese tema no voy a hablar, no me meto en esos asuntos porque luego dicen... es que no".