María José Suárez tiene clara su postura en toda la polémica entre Valeri y Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 26 Jun. (CHANCE) -

María José Suárez ha estado este miércoles en 'Y ahora Sonsoles' donde ha hablado de la polémica que hay cruzada entre José Luis Ábalos y Valeri, la persona con la que Álvaro Muñoz Escassi le fue infiel, y ha dejado claro que se cree el testimonio de ella.

Minutos más tarde, la modelo ha abandonado las instalaciones de Antena Tres y ha recalcado que no duda en el testimonio de Valeri porque "meterse en decir una cosa así sin tener pruebas es muy complicado porque se lo van a exigir".

Además, ha explicado que las pruebas que tiene de Escassi son distintas a las que pueda tener de Ábalos porque "en el caso de Álvaro eran material, fotografías y vídeos, pero en este caso no creo que le dejaran grabar con el teléfono móvil, pero tendrá las pruebas de la agencia citándola".

La modelo entiende que "ella está bien asesorada en ese sentido" y también ha aclarado que "no he hablado con ella porque no me afecta directamente y llevo desde enero sin hablar con ella, pero le deseo suerte y lo mejor".

En cuanto a la guerra judicial entre Valeri y Escassi, María José ha desvelado que si la llamasen para declarar iría "para decir lo que yo sé, tengo que contar la verdad, no es cuestión de apoyar a uno u otro, no quiero decir ni hacer nada que le pueda perjudicar a Álvaro tampoco eh".

Por último, ha mostrado indiferencia a las advertencias de Valeri sobre un posible nuevo material sobre Escassi porque "mientras que yo no salga más en berenjenales, yo estoy muy tranquila ya, son ellos los que están demandados mutuamente, no quiero tener mal rollo con Álvaro ni nada, él a su aire y yo al mío", ha confesado la modelo.