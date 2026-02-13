María León, a corazón abierto sobre sus problemas con la Justicia: "Lo importante es aprender"

María León durante el photocall de presentación, en el Real Teatro de Retiro, de la próxima edición del 29º Festival de Málaga - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Feb. (CHANCE) -

María León ha pasado página. Tras ser condenada al pago de una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otro leve de lesiones por el altercado que protagonizó con unos agentes de la Policía en Sevilla el 1 de octubre de 2022, la actriz ha roto su silencio y, con la tranquilidad que da el paso del tiempo, se ha sincerado como nunca ante las cámaras de Europa Press sobre los complicados momentos que pasó por sus problemas con la Justicia.

En un gran momento profesional, la hermana de Paco León ha asistido este jueves a la presentación de la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, en el que estrenará su nueva película, '9 lunas' y, lejos de esquivar las preguntas sobre su condena, ha abierto su corazón para revelar qué enseñanza ha sacado de todo esto.

"Yo creo que lo más importante es aprender. Aprender de las situaciones, escucharse a uno mismo y sobre todo ser honesto, desde la expresión del corazón de cada uno. Entonces hay momentos que no son fáciles, Pero creo que es importante que cuando los momentos vienen fáciles, cuando uno tiene que poner más el oído, más la empatía, escucharse a sí mismo y escuchar al otro y solucionar las cosas. Porque ¿sabes qué? Que lo importante lo tenemos, que es que tenemos salud y teniendo eso y amor, con eso todo pasa" ha expresado a corazón abierto.

Además, María ha hablado orgullosa del éxito que está teniendo su hermano Paco con 'Aída y vuelta', una de las pelíclas más vistas del momento. "Ay, qué maravilla. Estamos tan contentos. Bueno, porque yo creo que la generosidad que ha tenido como artista y como creativo se le devuelve, porque en este caso hay algo que es que todo el mundo ha sentido la efervescencia y el agradecimiento y el amor hacia la película porque no solamente cuenta y recupera un poco el espectador a los personajes, sino que también comparte la intimidad de los actores y creo que hay que ser muy generoso en ese sentido. Y también tener muchas ganas de reírse de sí mismo, no solo Paco, sino todos los actores que están ahí contando cosas muy increíbles y sobre todo por generosidad al espectador" ha aplaudido haciendo referencia a Carmen Machi, Melani Olivares, Miren Ibarguren, o Eduardo Casanova.

"Antes me han preguntado qué es el amor para mí. Y yo creo que es la admiración. Y en este caso se siente y se huele mucho esa admiración y ese amor entre los compañeros que por suerte permanece, o sea, mantenerte es muy complejo. Aparecer es guay, pero desaparecer también es muy fácil y cuando nos tenemos y nos mantenemos y nos vemos pues que menos que compartir bonito ¿no?" ha concluido.