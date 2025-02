Marta Castro, arropada por su pareja, le manda un mensaje de Adara Molinero: "Rodri me cuenta todo"

MADRID, 4 Feb. (CHANCE) -

Felices y presumiendo de perefecta relación, Rodri Fuertes y Marta Castro estuvieron entre los muchos invitados a la entrega de los Pemios GenZ en los que reconocieron el trabajo de los 'creadores de contenido' entre los que se encuentran. Después de muchos años frente a a las cámaras, la pareja reconocía que no tienen demasiados filtros a la hora de publicar en redes y es que, no todo es 'color de rosa'. "Veo muchas personas en redes que dedican todo a contenido súper feliz y al final no toda la vida es de color de rosa. Yo cuento un poco todo, hay cosas que me guardo, con el tiempo me las he guardado, pero sí, yo soy abierto" reconocía Rodri cuando le preguntaban al respecto.

En referencia a la presencia en redes sociales, la pareja se mostraba especialmente cauta al hablar de la situación vivida por Anabel Pantoja y David Rodríguez con su hija Alma. "Eso es un tema muy delicado y no voy a entrar, lo que ella ha contado no es que el niño tuviera un catarro, creo que se ha tenido que defender de algunas críticas, pero eso ha sido un tema un poco más peliagudo" reconocía Marta.

Disfrutando cada día más de la historia de amor que comparten, Marta aseguraba que la convivencia está siendo bastante fácil aunque han tenido que encontrar el equilibrio en algunos temas: "Es que él solo ha compartido piso con chicos y es normal... he venido yo que soy una loca del orden y claro... pero ya está, nos compenetramos fenomenal". Finalmente, Rodri también agradecía las palabras de su ex pareja, Adara Molinero, en las que aseguraba que ha sido un hombre muy importante para ella: "Soy muy respetuoso con todo eso, pero yo estoy con Marta y por respeto a ella, respeto lo que haya dicho, pero es lo único que te puedo decir". También en tono conciliador, Marta se mostraba muy sincera en cuanto a sus sentimientos hacia la ex pareja de su chico y el tipo de relación que le gustaría que tuvieran ahora: "Pueden hablar como lo puede hacer cualquier ex pareja o un rollo de amistad, pero no sé con qué intención lo dijo, no me molestó porque Rodri me cuenta todo, siempre me ha contado todo, no me sorprendió que dijera eso. Es normal, es muy bueno y deja huella".