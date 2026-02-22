Marta Díaz confirma el gran momento de Victoria Federica con su novio Jorge Navalpotro: "Muy guapa y muy feliz"

MADRID (CHANCE)

La nueva relación de Victoria Federica con el empresario Jorge Navalpotro, a quien ya no duda en mostrar en sus redes con románticas fotografías y mensajes de lo más cómplices, no solo ha devuelto la ilusión a la hija de la infanta Elena, también ha provocado que su entorno más cercano se pronuncie sobre este dulce momento personal por el que atraviesa la sobrina de Felipe VI. Entre quienes mejor la conocen está Marta Díaz, que no puede evitar destacar el buen aspecto y la felicidad que irradia ahora que está enamorada.

"Muy guapa y muy feliz, como siempre", asegura Marta al ser preguntada por cómo ve a su compañera influencer en esta nueva etapa junto a su nueva pareja, dejando claro que el amor le sienta especialmente bien. En cambio, cuando la conversación deriva hacia otros frentes mediáticos, como la mediática relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, Marta prefiere mantenerse al margen.

"Pues no estoy muy al tanto, así que yo cuando no estoy hablando de las cosas, prefiero no opinar", zanja, marcando distancias con una polémica de la que no quiere formar parte. Con esta respuesta, deja claro que su prioridad es apoyar a sus amigos y no entrar en debates ajenos, especialmente cuando no se siente lo suficientemente informada como para posicionarse.