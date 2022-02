Marta López llora y denuncia públicamente los insultos que recibe por redes sociales

Marta Lopez attends ''The Ferragnez'' premiere by Amazon Prime at Yelmo Luxury Palafox Luchana in Madrid.

Marta López nos ha dejado impactados con sus duras declaraciones en su perfil de Instagram. La influencer ha denunciado esta misma tarde el acoso y las agresiones verbales que recibe por todas las plataformas que tiene activas y ha explicado, entre lágrimas, el daño que le hacen algunas críticas que se hacen sin ningún respeto.

"No debería de hacer estos stories pero lo voy a hacer, no sé por qué tengo que aguantar insultos en cuanto a mi físico. He subido un vídeo bailando... hay una cantidad de gente que hace unos comentarios de odio, esta mañana he pasado la mañana llorando" comenzaba diciendo la pareja de Kiko Matamoros.

Más tarde, Marta ha confesado que: "Tengo que aguantar que personas vayan consiguiendo que a una se le acabe la paciencia... luego pasa lo que pasa y haya personas que decidan acabar con todo" y ha concluido asegurando que: "Esto para mí es un trabajo, es creación de contenido, es mi manera de ganarme la vida, aparte de otras muchas cosas que puedo hacer. ¿Qué queréis? ¿Qué deje las redes sociales por una panda de desalmados?".

Todo bien a raíz de que Marta se haya grabando un vídeo en el que salía bailando la canción de 'Pasión de Gavilanes' -que ya quisiéramos muchos lucir físico así y tener esos movimientos tan sensuales-, algo que no ha gustado a algunos seguidores o haters de la influencer y no han dudado en verter su odio.

La pareja de Kiko Matamoros, que siempre se ha mostrado súper respetuosa con todas las opiniones que recibe a través de las redes sociales, incluso las negativas, siempre que se cuestionen con respeto, ha asegurado que se ha tirado toda la mañana llorando y no ha podido evitar las lágrimas al sentirse agredida verbalmente. Muchos han aludido a su físico para hacerla daño:

"Con el vídeo que he subido en Tik-Tok bailando... me han dicho barbaridades. Puedo bailar sin ser bailarina, no me creo nada, no hago daño a nadie ni me merezco que nadie me insulte bajo ningún concepto" añadía la influencer. Además, la pareja de Kiko se ha abierto en canal para zanjar esta reflexión tan dolorosa que ha compartido con sus seguidores: "Bastante mal lo he pasado a lo largo de mi vida con mi físico para que ahora vengan personas en las redes sociales a meterse con él, esto es un trabajo y no tengo por qué aguantar esto".