Marta Riesco, pillada de nuevo en un centro de salud y con ganas de volver al trabajo

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Marta Riesco lleva en la palestra mediática desde que se publicaron unas fotografías que confirmaban su relación sentimental con Antonio David, meses después de que éste y la que fuera su mujer, Olga Moreno, anunciaran su separación. Tras estas imágenes, la periodista confirmaba desde 'El programa de Ana Rosa' sus sentimientos por el que fuera colaborador de televisión.

Hace unos días veíamos a Marta Riesco acudir a un centro de salud a recoger su baja laboral debido al 'acoso mediático' que estaba sufriendo por hacer pública su relación sentimental con Antonio David y hoy, esa imagen se ha repetido. La reportera de televisión ha acudido -no sabemos si a recoger su alta laboral- y nos ha confesado a la entrada en el dentro que se encuentra: "Un poco mejor, sí, tengo gana de volver a trabajar".

Marta Riesco no nos ha querido confirmar si se ha roto su relación con Antonio David: "No voy a comentar nada más". Y es que estando de baja laboral, la periodista podría haber finalizado su relación con el que fuera colaborador de televisión, que ha estado estos días en Málaga y no en Madrid a su lado, dándola todo el apoyo que necesitaba en estos momentos.

De esta manera, la periodista nos ha confesado que tiene muchas ganas de volver a la redacción de 'El programa de Ana Rosa' después de toda la exposición mediática que ha tenido en los últimos días por su relación con Antonio David, que por el momento, no sabemos si continua o por el contrario, ya forma parte del pasado de ambos.

