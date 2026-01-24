Mila y Rocío, hijas de Lina, recuerdan a la Duquesa de Alba con cariño

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

La tradicional firma Lina Sevilla, con sus directoras Mila y Rocío Montero a la cabeza, han expuesto esta semana los diseños de trajes de flamenca de su nueva colección, 'Movimiento', en un exclusivo desfile que ha tenido lugar en el Hotel Querencia de Sevilla.

Europa Press pudo hablar en exclusiva con las hijas de la recordada Lina y reconocían que llevar el nombre de su madre es todo un honor para ellas: "La palabra no es un peso, es la responsabilidad que tenemos de mantener la esencia y el alma de los fundadores, pero no un peso, es una alegría".

Teniendo muy presente a las personalidades que han vestido a lo largo de su historia, Mila y Rocío confesaron que existe "una chaqueta que la hemos repetido bastante en la colección, que le llamamos la Chaqueta Duquesa, porque esa chaqueta es una réplica de la que se hizo la Duquesa de Alba hace muchísimos años".

"Yo recuerdo verla allí en el taller desde que era pequeñita, iba con eugenia cuando era pequeñita y siempre ha sido una señora tan entrañable", recordaba Mila al hablar de la Duquesa de Alba.