Mitch Robles, ex pareja de Dora Postigo, reacciona al nuevo amor de la cantante

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

Felices por la nueva situación sentimental de Dora Postigo tras haber encontrado de nuevo el amor al lado de su actual pareja, Nicolás Martos, hemos querido saber cuál es la opinión de su ex pareja, Mitch Robles, sobre esta nueva historia de amor. En esta ocasión el hijo de la periodista Marta Robles acudió al encuentro de nominados de los Goya que tuvo lugar en la sede madrileña de la Academia de Cine y a juzgar por sus palabras, el joven prefiere pasar página y no seguir hablando sobre la que un día fue su pareja.

"Una felicidad inmensa por ese reconocimiento y poder volver a ver a todos mis compañeros y estar juntos en esto" reconocía el joven sobre su nominación a 'Mejor Actor Revelación' por su papel protagonista en la película 'Romería'. En un buen momento de su carrera profesional, Mitch reconocía que sí que está nervioso ante la llegada de la gran noche del cine español: "Pues mira, ahora mismo no, pero sé que antes de los Goya estaré acojonado, sí".

A pesar de su ruptura con la hija de Bimba Bosé, el joven sí que le desea lo mejor en su trayectora profesional ahora que participará en el Benidorm Fest: "No, no la he escuchado. Y nada, pues que le vaya genial. Y si está contenta con eso, pues joder, genial". En cuanto a qué le parece que haya rehecho su vida, Mitch se mostraba rotundo dejando muy claro que nada tiene que ver ya con la vida sentimental de la sobrina de Miguel Bosé: "No, pero me da igual, tío. Es algo que ya sabes que a mí me la pela un poco este tipo de cosas. Si yo vengo a esto, pues a hablar de la película, no de mis amores pasados". Además de su ex pareja, también él reconocía haber encontrado el amor de nuevo al lado de una chica de la que prefiere no revelar el nombre: "Yo tengo una pareja maravillosa que no tiene nombre. ¿Para qué le interesa a nadie el nombre de mi pareja? Yo estoy muy feliz con ella y con eso es lo necesario".