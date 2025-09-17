Montoya echa balones fuera al preguntarle por Anita Williams: "Al final somos personas"

MADRID, 17 Sep. (CHANCE) -
Montoya ha acudido hoy al desfile de Félix Ramiro en la MBFWM, en el que ha participado como modelo, y allí se ha enfrentado a la polémica que ha protagonizado esta semana al haber sido pillado junto a Anita Williams en Barcelona.
Tres meses después de su ruptura total a su regreso de 'Supervivientes 2025', de que Montoya bloquease a Anita y se negase a hablar con ella, los dos se han reencontrado, pero parece que esa quedada no terminaba bien, ya que los dos protagonizaron una tensa discusión debido a una tercera persona con la que el artista habría estando quedando las últimas semanas en Sevilla.
El colaborador de televisión se ha mostrado de lo más bromista ante las cámaras, asegurando que "no hacemos nada bien, pero hacemos de todo", pero "muy contento de poder vivir esta experiencia".
Además, desvelaba que se encuentra "muy bien" porque "es importante darse cuenta y ponerse en manos de profesionales para tirar para adelante y la vida es una sola y aquí estamos, aprovechándola".
Por último, al ser preguntado por ese encontronazo con Anita, el artista comentaba que "al final somos personas, yo he estado en un proceso de recuperación y cuando he estado recuperado he puesto todo firme en mi vida, al final lo que prima es la cordialidad y el respeto", echando balones fuera así sobre su actual relación con ella.