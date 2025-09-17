¡Muchas ganas! Bea Gimeno y Nacho Aragón nos hablan de la recta final de su embarazo

Bea Gimeno y Nacho Aragón posan en el photocall del desfile de Pedro del Hierro en la MBFWM, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 17 Sep. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras anunciar en redes sociales que están esperando su primer hijo, Bea Gimeno y Nacho Aragón se han dejado ver en el desfile de Pedro del Hierro durante la presentación de su nueva colección en la MBFWM y allí nos han desvelado cómo se enfrentan a la recta final.

La influencer ha asegurado que ha llevado "muy bien" el embarazo en verano, pero ya está "con ganas de que salga". Por su parte, Nacho ha confesado que "ha sido un embarazo de ensueño" porque "a mí me habían preparado para lo peor, un drama y ha sido fenomenal".

El joven ha desvelado que todavía "no soy consciente" de que se convertirán en padres dentro de poco, pero "cuando llegue me haré un poco a la idea de lo que va a ser, pero tenemos muchas ganas".

En ese aspecto, Bea ha explicado que "en noviembre" sale de cuentas y que su hijo se va llamar Pelayo porque "nos gusta mucho el nombre y tenemos familia asturiana, además era el único en el que coincidíamos de chico". Además, Nacho estará con ella cuando se produzca el nacimiento, pero todavía "no estoy mentalizado".