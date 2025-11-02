Muere el diestro Rafael de Paula a los 85 años

MADRID, 2 Nov. (CHANCE) -

Muere a los 85 años el diestro jerezano Rafael Soto Moreno, más conocido como Rafael de Paula. Coincidiendo con la festividad de los Difuntos conocíamos la noticia de la muerte de este gran maestro de la tauromaquia que fallecía este mismo 2 de noviembre en su domicilio.

Hijo de Francisco Soto y Tomasa Moreno, Rafael era considerado por muchos un veradero maestro de la tauromaquia y un ejemplo a seguir para muchos jovenes toreros en el inicio de este arte. Nacido en el seno de una humilde familia en el barrio de Santiago, el diestro tomó la alternativa en la localidad malagueña de Ronda en 1960 a manos de Julio Aparicio poniendo punto y final a su trayectori aprofesional en el año 2000 después de muchas idas y venidas.

Querido y homenajeado por el mundo del toro a partes iguales, el jerezano de etnia gitana recibía la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2002 además de diferentes reconocimientos dentro de la tauromaquia como una placa en una de las paredes del coso jerezano debido a una faena extraordinaria que protagonizó en el año 1979 en la que inmortalizó al toro Sedoso cortando dos orejas y el rabo. A la espera de conocer más detalles sobre cómo será el último adios al diestro, el mundo del toro ya llora la pérdida de una de las grandes figuras de todos los tiempos.