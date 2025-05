Muy emocionada: Massiel recibe la Medalla del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid

MADRID, 2 May. (CHANCE) -

Confesó hace tan solo unos meses que le habían diagnosticado cáncer de pulmón y este viernes Massiel ha reaparecido ante los medios de comunicación al recibir la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid en el ámbito cultural.

Muy emocionada, la artista se ha abrazado cariñosamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al recibir la medalla y ha agradecido públicamente con un gesto el cariño recibido por todos los asistentes.

Minutos más tardes, Massiel ha explicado que dicha condecoración se la dedica "a mi padre y a mi hermano, que acaba de morir". La artista, tras anunciar que padece cáncer de pulmón, ha asegurado encontrarse "mal, estoy muy cansada" porque "me he despertado a las cinco de la mañana, ha sido horroroso, me he despertado con el primer trueno y ya no me he podido dormir".

"Estoy viva de milagro, pero viva. Me han pasado muchas cosas y el sobrevivir ha sido una batalla jodida", confesó hace unos meses en '¡De viernes!'. La artista acudió al médico el año pasado tras encontrarse "muy mal" y "empiezan a hacerme investigaciones y, efectivamente, había hecho un cáncer de pulmón, al que no se llegaba por aquí, había que abrir y llevarse casi un pulmón", explicó.