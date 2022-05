Natalia Rodríguez: "Mi amistad con Chenoa es sana y bonita"

MADRID, 14 May. (CHANCE) -

Son pocos los meses que faltan para que llegue el enlace matrimonial de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas... una celebración que, después de haber sido aplazada en varias ocasiones por fin va a tener lugar en la más estricta intimidad con los seres queridos más cercanos de ambos. Aunque tal y como nos confesó la cantante, habrá más celebraciones para que la gente menos allegada pueda festejarlo también con la pareja.

Hemos hablado con Natalia Rodríguez y, como no podía ser de otra manera, nos confirma que ella sí que estará en la boda de su amiga Chenoa: "yo no le he preguntado, es algo muy personal, no sé la lista de invitados, cada uno invita a su boda a quién quiere, familiares, amigos, primos, yo ahí no entro. Eso le preguntáis a ella, yo no sé quién está invitado, yo voy a estar aquí en su día especial, estamos siempre juntas todo el año y en ese día no podía faltar".

Sobre cómo ve a su amiga meses antes del enlace matrimonial, nos comenta que: "va mucha gente con pareja, a lo mejor sale de una otra, yo no tengo pareja, estoy muy tranquila y es lo que quiero estar, tranquila, feliz, mi trabajo, centrada en ello, es lo que me importa" aunque no le importaría coger el ramo, está muy bien sola: "si tiran el ramo claro que sí que lo cogería, novio no tengo, pero bueno, a lo mejor cuando me caiga el ramo a lo mejor me sale un ramo".

Una vez más Natalia solo tuvo bonitas palabras para su amiga Chenoa, con la que tiene un vínculo súper especial desde que ambas coincidieran en la academia de 'Operación Triunfo': "Chenoa es mi mejor amiga, la que tiene mis mejores palabras de consuelo para mí, la que ha estado en los peores momentos y en los buenos, lo más bonito es que nos alegramos por nuestros éxitos, todo lo bueno que le pasa a ella en programas de tv, su boda, yo me alegro muchísimo por ella y ella por mí también. Es una amistad sana y bonita".

En cuanto a Chanel y su actuación en Eurovisión, nos comenta: "yo la veo ganadora, ha hecho tantas veces la actuación que le saldrá increíble, la veo muy profesional, es una candidata buenísima. El viernes yo saco single y el sábado con Chanel. El fin de semana pendiente de la tele y apoyando a nuestra Chanel".