Nicolás Coronado, feliz y enamorado, nos habla de su novia, de José Coronado y... ¿de su tío Miguel Bosé?

MADRID, 23 Feb. (CHANCE) -

Hablar con Miguel Bosé es misión imposible y hablar de él con sus familiares, más de lo mismo, ya que todos tienen cierto rechazo a la hora de hablar de la vida del cantante... uno de los más internacionales y más valoradas en el mundo de la música, pero que ha protagonizado en los últimos tiempos las mayores polémicas en la crónica social.

Aprovechamos una conversación con Nicolás Coronado para preguntarle por su tío, pero lo cierto es que se muestra más discreto que nunca y dice no saber nada sobre la supuesta hipoteca de su casa: "Yo no sé nada, yo vivo en el campo. De verdad que no lo sé" y sobre el cambio de look que ha protagonizado recientemente, asegura que le gusta: "Me parece muy bien, bendigo todo lo que le haga feliz. No me voy a meter ahí".

En cuanto a qué piensan sus padres de su pareja, Natalia Moreno, el joven revela: "Al final la gente que se quiere, si ven al otro contento, bendicen lo que le esté poniendo contento". Si le preguntan si le gustaría trabajar con su padre, confiesa: "Si surge lo disfrutaremos mucho pero tampoco lo hemos forzado, podríamos haberlo hecho. Respetando un poco el camino y el momento de cada uno, si el universo quiere, ahí nos tendrá".

Feliz con su chica, por el momento no piensa en la convivencia: "La vida dirá, yo ahora creo que cada uno tiene que ser consecuente con su camino y su momento, respetar el momento de los demás y bueno, si en algún momento se puede compartir ese camino más intensamente, pues será precioso".

Cargando el vídeo....