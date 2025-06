Omar Montes se postula como posible representante de Eurovisión: "Me deberían llevar a mí"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

A pocos meses de convertirse en papá, Omar Montes recibía el Premio Naranja que otroga la Peña Periodística Primera Plana y lo hacía mostrando su intéres por participar en el festival de Eurovisión, tras preguntarle por la participación de Melody: "La verdad es que yo creo que me deberían llevar a mí para, por lo menos, ganar alguna vez".

Muy seguro de sí mismo y con la naturalidad que le caracteriza, Omar aseguraba que, si hubiera llevado su canción 'La Sevillana' otro habría sido el resultado: "Yo creo que si hubiéramos llevado 'La sevillana' a Eurovisión, con nuestra cultura y bailando sevillanas ahí a tope, hubiéramos ganado". El artista no ha querido dejar de opinar sobre Melody, la representante de este año en el festival de Eurovisión tras la polémica que ha suscitado su puesto: "Para mí, una maravilla. Melody, es una eminencia".

Durante la entrega de los Premios Naranja y Limón, Omar también habló sobre su relación con la prensa después de tantos años en los medios: "Me encanta trolearos, siempre que os veo, me habéis cogido cariño de tanto troleo, al final es como un hijo revoltoso, ¿verdad? Que los troleos, al final, son parte de la vida y parte de todo". Feliz en su relación con la futura mamá de su hijo, Lola Romero, el cantante evito hablar de su próxima paternidad y la coincidencia con la maternidad de su ex pareja, Isa Pi.