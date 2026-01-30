Ortega Cano, encantado con la reconciliación de Gloria Camila y su exnovio: "Se lo merece"

José Ortega Cano y su hermana Mari Carmen asisten a la fiesta de cumpleaños de Mario Sandoval - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

Amigo de Mario Sandoval, José Ortega Cano no se ha perdido este jueves la multitudinaria fiesta con la que el conocido chef ha celebrado su 49 cumpleaños en una conocida sala de la capital rodeado de rostros conocidos como Pepe Navarro, Edmundo Arrocet, Miguel Torres, Nuria Fergó, Irene Villa, o Álvaro de Marichalar.

Acompañado por su hermana Mari Carmen Ortega Cano, en la que tiene a uno de sus grandes apoyos y con la que ha vuelto a presumir de su maravillosa relación, el extorero se ha pronunciado sobre la inesperada reconciliación de Gloria Camila y su exnovio Álvaro García después de reconocer el pasado miércoles -cuando la pareja fue pillada por la prensa regresando de unas románticas vacaciones en Venecia- que no tenía "ni idea" de que su hija había decidido darle una nueva oportunidad a su historia de amor con el cantante dos meses después de su ruptura.

Y aunque la tía de Rocío Flores asegura que no vuelven a ser pareja porque "de momento estamos viendo a ver qué tal, nos estamos viendo y haciendo lo que nos apetece en cada momento", Ortega Cano se ha mostrado encantado con que su hija haya retomado su relación con el gaditano, que se convirtió en uno más de la familia durante los meses que estuvieron juntos.

"Hombre, ¿qué quieres que yo te diga? Pues que... que ella, mejor que nadie, se lo merece, por ser una chica como ha sido y como es. Ella ya sabe lo que hace, sin lugar a dudas, pero se merece que su vida sea una vida maravillosa. Y, bueno, también la juventud... somos que de vez en cuando un poquito, luego no, luego sí... y hay que hacerlo así también" ha expresado con una sonrisa.

"Ella ya es mayorcita, ya encontrará su sitio, lo ha encontrado. Álvaro canta muy bien y estamos muy felices por ella" ha añadido su hermana Mari Carmen, confirmando que el artista cuenta con la 'bendición' de la familia. ¡Dale al play y no te lo pierdas!