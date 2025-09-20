Pablo López y Laura Rubio posan como marido y mujer tras su segunda boda

MADRID, 20 Sep. (CHANCE) -

Dos meses después de la íntima celebración de su enlace, el cantante Pablo López y su mujer, Laura Rubio, han vuelto a pasar por el altar en una ceremonia que ha tenido lugar, por todo lo alto, en la localidad gaditana de Alcalá del Valle. A diferencia del primer enlace, en esta ocasión y contra todo pronóstico, el malagueño sí ha querido compartir su felicidad con los medios apostados a las puertas de la finca La Casería de Tomillos, en la que ha tenido lugar el evento.

Así, minutos después de repetir el 'sí, quiero' y realizar el tradicional posado de recién casados con un espectacular atardecer de fondo, el artista y su mujer han aparecido ante la prensa para agradecer su presencia y compartir sus primeras impresiones en este día tan señalado en el calendario para ellos.

"Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor", ha dicho el intérprete de 'El patio'. En un segundo plano, su flamante mujer, que ha hecho gala de su timidez y su discreción en este posado en el que ha desvelado el secreto mejor guardado de una novia, su vestido.

De aire romántico, se trata de un dos piezas con un corpiño de encaje con flores y hojas bordadas en hombros, de escote corazón y tirante caído. La falda, de corte sirena, lleva una discreta cola y en su melena, suelta y ondulada, Laura ha escogido una corona de flores blancas, de donde salía un vaporoso velo.El ramo, ha sido un cariñoso guiño a su marido, un bouquet de biznagas, la flor típica de Málaga.