El padre de Gerard Piqué, sonrisa, saludo e indiferencia tras el brutal dardo de Shakira en su nueva canción

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Si nos pensábamos que Shakira había pasado página y había enterrado el hacha de guerra con Gerard Piqué, estábamos muy equivocados. La colombiana ha lanzado este jueves su nueva canción, 'El Jefe', una colaboración con el grupo Fuerza Regida con una base de folclore mexicano muy alejada de sus temas habituales y una letra de lo más combativa, ya que denuncia la explotación laboral.

Sin embargo, y aunque a priori el tema no tiene nada que ver con el exfutbolista ni con su polémica ruptura, la artista no ha dudado en incluir dos demoledores dardos que apuntan directamente al padre de sus hijos. El primero, un brutal ataque al padre de Gerard, Joan Piqué: "Dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura" canta, dejando entrever que su relación con el que fue su suegro nunca fue buena.

No es la primera alusión a los padres de Piqué, ya que en su famosísima 'Session 53' con Bizarrap, Shakira cargó contra Montserrat Bernabeu -madre del presidente de la 'Kings League'- con la archiconocida frase que tantas veces hemos cantado en los últimos meses "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

El segundo dardo hacia su ex tiene nombre y apellidos, Lili Melgar: "Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización" canta Shakira, dedicándole su nuevo single a la niñera boliviana que trabajó durante años en su casa de Barcelona y a la que Piqué habría despedido -sin pagarle la indeminización correspondiente- después de que ésta se 'chivase' a la colombiana de que le estaba siendo infiel con Clara Chía.

Unos dardos con los que la cantante ha vuelto a declarar la guerra a Gerard y a los que Joan Piqué ha reaccionado con indiferencia y una sonrisa. El padre del exfutbolista llegaba a su casa de Barcelona y prefería guardar silencio sobre la brutal frase que Shakira le dedica en 'El Jefe'.

Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones e las que le hemos visto más tenso, este jueves se ha mostrado tranquilo, feliz e incluso ha saludado con la mano y actitud conciliadora a las cámaras, dejando claro que no le importa que la madre de sus nietos le ataque en su nueva canción. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras imágenes tras el lanzamiento de 'El Jefe'!

