Pilar Eyre: "El emérito se sintió desprotegido por la Casa Real tras el vídeo de Leonor"

MADRID, 5 Abr. (CHANCE) -

Pilar Eyre ha presentado esta semana su última novela, 'Señoras bien', en la que reivindica a las mujeres maduras y activas... ese colectivo femenino que a partir de los 60 no tienen cabida en la literatura ni el periodismo. La escritora ha hablado con los medios y, como experta en Casa Real, también ha abordado la polémica del emérito con Miguel Ángel Revilla.

"Mi hipótesis es que cuando él vio que la Casa Real se pronunciaba acerca de Leonor, del vídeo de Leonor, diciendo que iba a demandar a los grandes almacenes de Chile donde había aparecido el vídeo de Leonor, él se sintió desprotegido" y por eso ahora el emérito habría querido dar un golpe encima de la mesa con Revilla.

"Él ha pedido muchas veces de amparo a Casa Real" como con "las informaciones de Bárbara Rey" cuando "él llamó y dijo que tenía que haber alguna forma de pararlo" y "Casa Real siempre ha contestado lo mismo: 'nosotros estamos por la libertad de expresión y no podemos amordazar a alguien'" y "cuando él ha visto que Casa Real se pronunciaba acerca de su hija e iba a entablar una demanda para proteger su intimidad, ha dicho con un poco de chulería, 'pues si lo tengo que hacer solo, lo hago solo'".

La periodista siente una "gran simpatía por Revilla" y asegura que "no ha mentido además, creo que todo lo que ha dicho es cierto" y cree que "Casa Real no tenía conocimiento de esta demanda, ni pensarlo" porque "lo hubiera desaconsejado".

En cuanto a la relación que tendría el emérito actualmente con su hijo, el Rey Felipe, Pilar asegura que "no es cierto que tengan buena relación" porque "apenas hablan por teléfono, hablan siempre por personas interpuestas y pienso que la familia ha visto con verdadero terror esta demanda" aunque ella cree que "la va a retirar".

Además, acerca de las imágenes de la Princesa Leonor en bikini, la comunicadora deja claro que "si la Casa Real no hubiera querido que salieran estas fotografías, te aseguro que no hubieran salido", pero piensa que "se han dado cuenta de que no tenía ninguna importancia una fotografía de su hija en bikini".