Ramón Arcusa recibe entre lágrimas la Medalla de Cultura, arropado por la familia de Manolo de la Calva

MADRID, 22 Sep. (CHANCE) -

Ramón Arcusa, la mitad del legendario Dúo Dinámico, ha vivido este lunes uno de los momentos más emocionantes y difíciles de su carrera musical durante la entrega de las Medallas de Cultura en Madrid. La gala, celebrada en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, ha reconocido la trayectoria del dúo en la categoría de Música Popular, con Arcusa recogiendo el galardón entre lágrimas y recueros a su inseparable compañero, Manuel de la Calva, fallecido el pasado mes de agosto.

Al subir al escenario, el cantante no ha podido ocultar la emoción al dedicar unas palabras a su fiel compañero: "Ojalá estuvieras aquí", ha confesado, haciendo visible la huella imborrable que ha dejado la ausencia de su amigo tamtp en su vida personal como profesional. En su discurso, ha recordado: "Compartimos por el mundo cien aventuras y mil canciones. Canciones que muchas de ellas ya son patrimonio nacional. Es algo absolutamente impensable por dos chavales cuando iniciaron esta carrera musical en Barcelona en el año 59", subrayando así el enorme lazo que unía al dúo.

Durante el acto, Ramón ha saludado afectuosamente a la familia de Manolo. Acompañado de su esposa Shura Hall, el cantante no ha dudado en sentarse junto a Mirna Carvajal y los hijos de su compañero, mostrando un cariño sincero que ha emocionado a todos los presentes. El gesto confirma que más allá de la música, lo que unió al Dúo Dinámico fue una amistad y hermandad que trasciende el tiempo y los escenarios.

La ovación del público y la calidez de la ceremonia han servio de merecido homenaje no solo a una carrera que ha marcado generaciones, sino también a la memoria de Manolo de la Calva, recordado para siempre a través de las palabras, las lágrimas y las canciones junto a Ramón Arcusa.