Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez, bromas, risas e ironía ante las acusaciones de 'peor madre de España'

MADRID, 10 Nov. (CHANCE) -

¡Por fin llegó el día! Después de semanas esperando el momento, este miércoles ha salido a la venta el libro más esperado de Jorge Javier Vázquez, 'Antes del olvido'. Para celebrar su lanzamiento, el presentador se ha rodeado de algunas de las personas más importantes de su vida - como su madre, María Patiño, Kiko Hernández o Terelu Campos - que han leído diferentes fragmentos de su obra más personal en un acto íntimo en el madrileño Teatro Alcalá.

Una presentación muy especial a la que no quiso faltar Rocío Carrasco, que llegaba al lugar directa desde el plató de 'Sálvame' y leía, no sin ruborizarse, el episodio en el que comunicador desvela que su psicóloga le ha recomendado no mantener relaciones sexuales por su bienestar emocional.

Radiante con blazer negra, jeans rectos y unos taconazos de color fucsia, y acompañada por Fidel Albiac - desterrando así todos los rumores de crisis por sus últimas apariciones públicas en solitario - la hija de Rocío Jurado abandonaba el teatro entre bromas y risas con Jorge Javier Vázquez y, después de pronunciarse sobre su primer encuentro con Gema Aldón, ha respondido con mucho sentido del humor a las últimas acusaciones de mala madre.

"Jorge es mi nuevo mejor amigo sí, pero no en el sentido en que se usa esa frase. Él es estado puro" ha confesado, agradeciendo así públicamente al presentador su apoyo incondicional desde que decidió contar su verdad a través de su propia docuserie en marzo de 2021. ¿Daría las Campanadas con él?: "La verdad es que no me lo he planteado, pero ¿no te parece que hemos dado bastante campanada, ya?" responde orgullosa del alcance que ha tenido su testimonio.

Tomándose a broma los rumores de crisis con Fidel Albiac - "todas las del mundo, las habidas y por haber" afirma con ironía - Rocío asegura que "si yo me tuviera que preocupar de eso de la crisis ahora con todo lo que tengo...".

Un momento en el que, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por las declaraciones de Amador Mohedano sobre el "fracaso" de visitantes que ha supuesto el Museo de Rocío Jurado en Chipiona desde su inauguración el pasado mes de julio. "El museo va muy bien, muy bien, Amador es visionario pero hay veces que no ve" ha apuntado mientras a su lado, Jorge Javier, no ha podido contenerse y se ha 'mojado' con la familia mediática de Rocío haciendo una curiosa comparación entre la hija de 'la más grande' y diferentes personajes de ficción con una infancia muy dura: "Has vivido rodeada de buenas personas desde pequeñita, hija. No sé si me da más pena Annie o tú, o el niño de Oliver Twist, o tú, o Marco o tú. Es que tú no has tenido una familia has tenido una epidemia" ha exclamado ante las risas de su íntima amiga.

Las bromas no han terminado ahí, porque después de coincidir por primera vez con Gema Aldón en el plató de 'Sálvame' y enterarse por Jorge de que se dedica a maquillar muertos en una funeraria, la ex de Antonio David Flores ha expresado su deseo de "contratar ya" a la hija de Ana María - a la que por cierto comenta que le desea "lo mejor" - para cuando se muera, confesando que le pedirá que le "resalte un poquito el labio".

Más fuerte que nunca, las risas ni siquiera han parado cuando le hemos preguntado por las durísimas declaraciones de Federico Jiménez Losantos, que ha asegurado en su programa de radio que "no hay nadie en España menos madre" que ella. Un ataque al que ha respondido Jorge Javier por ella dejando claro que es algo que ya no le afecta: "O sea, ¡qué fuerte, tía! De verdad que no hay nadie en España. He ido preguntando puerta por puerta. No podemos soportar tanto dolor, ¡madre mía! No hay nadie en España menos madre que tú. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo vamos a solucionar? Muy bien, muy bien. Reina de España. Menos madre que tú. Mala madre, mala madre, mala madre. Ay que miedo. Adiós, mala madre. Métete en el coche".

El surrealista momento, ¡en el siguiente vídeo!

Cargando el vídeo....