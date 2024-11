Rody Aragón desvela cuál es el estado actual de salud de su hermano Fofito, ingresado en el hospital

MADRID, 29 Nov. (CHANCE) -

Alfonso Aragón, más conocido como 'Fofito', está atravesando una situación delicada de salud porque sigue ingresado en el hospital desde el pasado mes de noviembre cuando sufría una neumonía que hacía saltar todas las alarmas.

Hoy, hemos podido hablar con su hermano Rody y nos ha desvelado que el cómico "se encuentra mejor" a pesar de que "nos ha pegado un susto muy gordo porque llegó con una neumonía severa y tenía que estar con respiración asistida".

Sin embargo, actualmente "está fenomenal" porque "se está recuperando muy bien", aunque sí que ha querido explicar que "le queda tiempo porque no deja de ser un paciente de 75 años".

Rody ha explicado que su hermano "estuvo cuatro días en la UVI con respiración asistida, se ahogaba, se quedó muy delgadito porque no comía", pero ahora las noticias son mejores porque "ha cogido fuerza".

En cuanto al cariño que está recibiendo toda la familia, ha desvelado que "él sabe lo que está ocurriendo fuera, es consciente, está con ganas" y ha confesado que todo esto sirve "para que le levante la moral porque sintiéndote bien te recuperas de todo".

Recuperándose con la mejor de las energías, todavía no saben "si llegará a mediados de diciembre ingresado" porque "no hay parte médico, no queremos atosigarles, le quieren recuperar muy bien porque se ha debilitado mucho" aunque "él ya quería salir, pero todavía no puede, tiene que andar un poquito mejor".