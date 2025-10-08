Rosa Benito responde a los rumores de mala relación con Gloria Mohedano tras su 'veto' en el balcón de Chipiona

MADRID, 8 Oct. (CHANCE) -

¿Distanciamiento entre Rosa Benito y Gloria Mohedano? A pesar de que las que fueran cuñadas durante más de 30 años siempre han presumido de su buena relación, la ausencia de la exmujer de Amador Mohedano en el balcón de la casa familiar de Chipiona el pasado 8 de septiembre durante la procesión de la Virgen de Regla -donde en cambio sí estuvo el hermano de Rocío Jurado- ha desatado las especulaciones.

Diferentes medios de comunicación se han aventurado a asegurar que la madre de Chayo Mohedano no habría estado en esta cita tan señalada porque Gloria la habría "vetado", molesta por la poca preocupación que ha mostrado por su exmarido en los últimos meses ante su delicado estado de salud que le llevó a ingresar de urgencia el pasado julio.

Una información que no tardaba en desmentir José Antonio Rodríguez, marido de Gloria, que aclaraba que la razón de la ausencia de Rosa no tiene nada que ver con ningún veto impuesto por su mujer: "Todo el mundo sabe que si está Amador no está Rosa, y si está Rosa no está Amador. No hay nada" zanjaba, afirmando que está "todo bien" entre las excuñadas.

Y ahora es la ganadora de 'Supervivientes 2011' la que ha salido al paso de especulaciones. Jugando al despiste y piropeando al reportero (al que llevaba tiempo sin ver y ha encontrado "súper guapo"), la ex de Amador se ha mostrado tan escueta como contundente para dejar claro que Gloria no la ha vetado: "¡Ay que ver! ¡Ay que ver! Ya ha hablado mi cuñado José Antonio" ha zanjado, haciendo alusión a las declaraciones del andaluz y revelando que continúa considerándolos sus cuñados 12 años después de su separación del hermano de Rocío Jurado. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!