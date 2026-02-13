Salva Reina desvela cómo vive San Valentín con Kira Miró: "Lo celebro todos los días"

Salva Reina durante el photocall de presentación, en el Real Teatro de Retiro, de la próxima edición del 29º Festival de Málaga - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Feb. (CHANCE) -

El Festival de Málaga ha celebrado el pistoletazo de salida de su 29º edición con un multitudinario photocall en el madrileño Teatro Real de Retiro este jueves. Por la alfombra roja han desfilado numerosos rostros conocidos, como Rossy de Palma, Andrea Duro, Juan Diego Botto, El Langui, Miguel Ángel Muñoz, Alejo Saura, Victoria Vera o Salva Reina, que sin la compañía de Kira Miró en esta ocasión ha revelado con una sonrisa cómo celebra el día de los enamorados por excelencia, San Valentín, con la actriz de 'Machos alfa'.

"Yo San Valentín lo celebro todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Sí, sí, sí, sí, sí" ha confesado, confirmando entre risas con que "lo celebro con ella, espero que no lo esté celebrando ella por ahí y yo no me entere, ¿no? Sería raro".

"El amor es una planta que hay que regalar todos los días, hay que cuidarla, hay que podarla, hay que mimarla y no esperar el 14 de febrero, sino tener detalle y cuidar el amor todos los días" ha asegurado mostrando su faceta más romántica, reconociendo que en su caso es más de dar que de recibir: "Soy de regalar, me gusta mucho. Disfruto muchísimo".

En cuanto a su presencia en el próximo Festival de Málaga, que no oculta que es una de sus citas favoritas del año, Salva acude este año por partida doble con "'Solos' como actor, y con nuestra productora, 'Hora y Veinte', dirigida por Mar Romero y con un elenco maravilloso". "Es bueno que no falte el trabajo" admite.

"Tener los pies en la tierra, trabajar desde la humildad. Desde el cariño, el amor por la profesión, de no perder la ilusión, de las ganas de contar historias, y bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es una profesión muy dura, una profesión que tiene mucho alto y bajo, una profesión donde el factor suerte es muy importante, pero bueno, trabajando y con humildad, pues bueno, se puede conseguir o no. Pero desde la humildad, el cariño y el amor que le tengo a esta profesión" expresa con humildad respecto al gran momento que está atravesando a nivel laboral.

Le falta trabajar en 'Machos alfa' con Kira, aunque aprovechando la ocasión ha lanzado entre risas un mensaje a los creadores de la serie, Alberto y Laura Caballero, para que le den un 'papelito': "Me encantaría, me encantaría. Desde aquí... Hacemos un llamamiento a los hermanos Caballeros, que llamen a este teléfono, que tal, eso... No, me encantaría. Imagínate, pues, ya he trabajado con ellos en 'Muertos SL', y la verdad que trabajar con los reyes de la comedia de este país, sería un orgullo. Y en una serie internacional, que es un éxito a nivel mundial, entonces imagínate, me encantaría". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!