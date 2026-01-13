Sara Carbonero, de vuelta en la capital madrileña arropada por su pareja, José Luis Cabrera

Sara Carbonero regresa a Madrid junto a su pareja José Luis Cabrera tras 11 días ingresada en Lanzarote - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Después de once días de ingreso hospitalario en Lanzarote donde estaba disfrutando de sus vacaciones de Navidad junto a su pareja, José Luis Cabrera y un grupo de amigos, Sara Carbonero ha recibido finalmente el alta. Como muestran las imágenes, la periodista y su pareja regresaban a la capital madrileña este mismo martes a última ahora de la noche cuando los veíamos aterrizar en el aeropuerto de la ciudad accediendo a las instalaciones por la zona VIP.

Caminando muy despacio y con alguna dificultad más que visible en las imágenes, Sara llegaba al aeropuerto agarrada al brazo de su pareja con el que rápidamente se subía a una furgoneta que le estaba esperando a poco metros para poder regresar a casa y continuar con su recuperación cuanto antes.

Hay que recordar que Sara tuvo que ser intervenida de urgencia el pasado 2 de enero cuando llegaba al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote debido a un fuerte dolor abdolimnal mientras disfrutaba de unass divertidas vacaciones entre amigos. Tras varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, Sara era trasladada a planta el 8 de enero donde ha permanecido hasta obtener el alta definitiva con la que ha podido volver a casa.