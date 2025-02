Sergio Ramos se acuerda de Pilar Rubio y sus hijos en su multitudinaria presentación en México

MADRID, 9 Feb. (CHANCE) -

Tras tomar una de las decisiones más importantes de su carrera profesional, Sergio Ramos ya se ha presentado como uno de los nuevos fichajes del Rayados Monterrey junto a otros compañeros como Nelson Deossa, Ricardo Chávez, Luis Reyes, Carlos Salcedo y Alfonso Alvarado. En medio de una gran expectación, el Sevillano se presentaba a la afición en una multituinaria rueda de prensa que tenía lugar a las 18:00 hora española en el Estadio BBVA de Monterrey.

Luciendo por primera vez su nueva camiseta en la que llevará el mítico 93 a su espalda, Ramos agradecía el trabajo que su hermano René Ramos ha hecho para que este nuevo fichaje sea posible: "A mi hermano René también por hacer posible que esto finalmente se haya logrado". Siempre con el apoyo indispensable de su mujer, Pilar Rubio y sus cuatro hijos que le han acompañado en todos y cada uno de los cambios de su carrera, Sergio también tenía unas palabras para ellos en su presentación: "Y como no a mi mujer Pilar y a mis hijos que me acompañan siempre en todas las aventuras y los quiero mucho y bueno a la hora de tomar esta decisión también era muy importante el apoyo de todos ellos".

A la espera de conocer cuál será la decisión de Pilar Rubio sobre este nuevo cambio en la vida de su marido, la presentadora aún no ha confirmado si esta vez también ella y sus hijos viajarán hasta México para acompañar al futbolista. Aunque en anteriores ocasiones, como sucedió en París, la familia al completo sí que se mudó, en esta ocasión Pilar y sus hijos podrían seguir viviendo en Madrid por comodidad. A pesar de esta decisión familiar, el central español habría firmado un contrato por un año y un salario cercano a los 5 millones de euros.

En cuanto a lo que podría aportar a sus compañeros en esta nueva etapa, Sergio explicaba: "Afortunadamente he vivido momentos de mucha presión, momentos muy bonitos donde nos jugábamos los títulos más importantes de este deporte y en ese momento de calma, cuando realmente un compañero pueda necesitar algo, pues ahí estaremos". Convencido de la decisión que ha tomado, Sergio también reconocía ante los medios: "Me gusta conocer mundo, me gustan los retos nuevos, al final todo lo que sea sumar, conocer y vivir experiencias es muy favorable a nivel personal. Esperemos que sea una liga entretenida, competitiva, donde podamos disfrutar y volver a ganar el torneo que es el objetivo por el que luchamos todos".