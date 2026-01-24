Silvia Abril reaparece ante las cámaras tras la retirada de Andreu Buenafuente

Archivo - La actriz y humorista Silvia Abril y el cómico Andreu Buenafuente durante el 10º aniversario de Open Arms, en la Llotja de Mar, a 29 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

Silvia Abril ha reaparecido ante las cámaras esta semana de lo más sonriente tras la retirada temporal de Andreu Buenafuente. La actriz asistía a la gala de los Premios Iati 2026 y allí aseguraba encontrarse "muy bien", pero evitaba desvelar cómo está su marido.

Tres semanas antes del 31 de diciembre, RTVE anunciaba que la pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarían finalmente las Campanadas desde la puerta del Sol de Madrid.

Una noticia que confirmaba en redes sociales el presentador, actor y cómico, sincerándose a corazón abierto sobre su necesidad de alargar su recuperación y no poner en riesgo su salud por un trabajo puntual como la retransmisión de las 'uvas' tras verse obligado a cancelar todos sus compromisos profesionales después de sufrir recientemente un episodio de estrés.

Finalmente, los hermanos Estopa y Chenoa fueron los elegidos por la organización pública para despedir el año desde La 1. Una elección que fue aplaudida por su comunidad de seguidores y que fue respaldada por la audiencia.