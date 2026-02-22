Sofía Suescun juega al despiste, ¿se muda a la playa?

MADRID, 22 Feb. (CHANCE) -

Con su madre, Maite Galdeano, cada vez más cerca según lo último que contó, parece que Sofía Suescun podría estar planteándose hacer las maletas y poner distancia con su progenitora ahora que podría irse a vivir a escasos metros de su residencia. La ex gran hermana anunciaba hace unas semanas que había adquirido una vivienda en la misma localidad en la que reside su hija con su pareja, Kiko Jiménez, además de su hijo Cristian, y no tenía reparo en decir con vehemencia que su intención era la de volver a vivir a la capital.

Por el momento no ha habido mudanza ni movimiento por parte de Maite y Sofía juega al despiste cuando se le pregunta por la posibilidad de dejar la ciudad y por los motivos de la misma, en caso de que ocurra. Hace un año compartía en sus redes sociales que se había convertido en copropietaria junto a Kiko, de una impresionante vivienda en la Costa Blanca.

"Cumpliendo sueños. Siempre quisimos tener nuestra casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos, refugiarnos del ruido y pronto se convertirá en una realidad", escribía la influencer en el post junto a una serie de fotos dentro de la casa en construcción. Una inversión en ladrillo que todavía está en el aire saber su destino: si será una segunda residencia para la pareja o si por el contrario se convertirá en su cuartel general lejos no sólo del ruido, si no de la que está llamada a ser su 'ilustre' vecina, Maite Galdeano, con quien Sofía Suescun no tiene relación desde hace casi dos años.