Susana Uribarri, tras el archivo de la denuncia a Julio Iglesias: "Más felicidad no puedo sentir"

MADRID, 23 Ene. (CHANCE) -

Tras conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias -por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico- ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe, Susana Uribarri ha dejado clara cuál es su opinión.

La representante de grandes rostros conocidos y amiga del artista abandonaba las instalaciones de Antena Tres asegurando que "más felicidad no puedo sentir" e imaginándose que tanto los hijos del cantante como sus seres queridos "estarán también muy felices".

Eso sí, consciente de lo que ha sido para Julio este caso, Susana ha asegurado que esto "es un daño irreparable" y ha comentado que no cree que "queden aquí las cosas" porque "esto no ha sido una tontería" y se imagina que "irá a por todas".

Tras conocer la noticia del archivo de la denuncia, las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales han avanzado más acciones legales ante el archivo de la investigación. "Seguirán luchando por justicia", han asegurado Women's Link y Amnistía Internacional, que también han criticado como "lamentable" que la Fiscalía archive las diligencias de investigación contra el cantante.