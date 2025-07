Tamara Rodríguez contesta sin pelos en la lengua al exnovio de Michu: "Todo es falso, todo, todo"

MADRID, 24 Jul. (CHANCE) -

El último novio de Michu, Alberto -con el que mantuvo una relación de un año que terminó en el verano de 2024- ha entrado en escena para dar su testimonio e intervenir en la guerra mediática que la hermana y la madre de la gaditana, Tamara Rodríguez e Inma Gamaza, han declarado a la familia Ortega Cano tras el fallecimiento de ex de José Fernando.

El joven ha visitado este miércoles el plató de 'TardeAR' y se ha mostrado especialmente crítico con la hermana de Michu, a la que ha acusado de tener celos de la madre de la nieta de Ortega Cano porque su objetivo era hacerse famosa: "Dice que ha estado pendiente de la niña cuando es mentira. Ha pasado necesidades y yo he estado. Yo más de una vez he comprado cosas y he llenado su nevera. Michu me comentó que a su hermana había que hablarle lo menos posible para que no tuviese tanta información" ha asegurado, revelando que Tamara animaba a Michu a hablar públicamente de los Ortega Cano para "beneficiarse económicamente".

Además, ha confirmado que su ex no quería que la pequeña Rocío se quedase con su madre y con su hermana y le habría contado que le pidió a Ana María Aldón que se hiciese cargo de la niña si a ella le pasaba algo porque su relación con su familia no era buena a pesar de lo que ahora aseguran Tamara e Inma.

También ha dejado entrever que Michu no habría dicho la verdad sobre su segundo embarazo -un bebé que finalmente perdió-, insinuando que el padre podría no ser José Fernando sino él, puesto que en esa fecha continuaba su historia de amor con la gaditana: "Rompimos cuando sale la portada en la que Michu anuncia su embarazo. Vendió una mentira porque estábamos juntos, pero no voy a entrar ahí".

Unas declaraciones a las que Tamara ha respondido sin pelos en la lengua. Y es que aunque confirma que Alberto sí fue novio de su hermana y que le "llegué a ver con ella", "no estuvieron un año. Estuvieron menos tiempo, pero bueno".

Y, tajante, ha negado que el motivo de su ruptura fuese la exclusiva de Michu anunciando que estaba embarazada de nuevo: "Ellos se dejaron antes, se dejaron antes, eso fue después. Lo que pasa que él ha estado mezclando porque de alguna manera quiere cuadrar dentro. Ellos lo dejaron antes de que se quedara embarazada, mucho antes" asegura, apuntando a que el joven quiere subirse al carro y hacerse famoso aprovechando las circunstancias. "Es que él vio después que mi hermana habló el tema ese del aborto en una revista. Entonces, claro, él como fue a lo que fue, pues cogería a lo mejor esos datos. Pero que no estaban juntos" insiste.

Respecto a lo que ha contado de que su relación con Michu no era buena, y que su objetivo desde el principio era hacerse famosa, Tamara afirma que "ese chaval a mí no me conoce. Solo me vio un día que me quedé a dormir porque se me quedaron las llaves de mi casa en la escuela de adultos y me fui a dormir un día a lo de mi hermana. Pero en un día no me puede conocer una persona, vamos. Es que es incierto".

Rotunda, la hermana de Michu ha desmentido lo que ha relatado Alberto de que la joven expresó su deseo de que su hija se quedase con Ana María Aldón si a ella le sucedía algo. "No, no, no. Qué va, qué va. Eso todo es falso. Todo, todo, todo" sentencia, negando tambien que su madre le pidiese dinero a su hermana porque no llegaba a fin de mes: "Qué va. Qué va. Qué va. No, no, no. No, no, no, no, para nada. Eso no es cierto. Para nada. ¿Y mi madre pedirle dinero a mi hermana? No, si mi hermana estaba en la cartilla con mi madre. No puede ser, vamos, es que no".

Más discreta se ha mostrado cuando le hemos preguntado si hay novedades en el futuro de su sobrina Rocío, evitando revelar si han dado ya un paso para solicitar su custodia legalmente. "Eso ya es más íntimo-privado y, bueno, no lo sé, la verdad" ha expresado esquiva, dejando en el aire si sabe qué podría contar la exmujer de Ortega Cano sobre su relación con Michu. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!