Terelu Campos cumple 58 años, ¿en qué momento se encuentra?

MADRID, 31 Ago. (CHANCE) -

Fecha señalada en el calendario de la conocida presentadora Terelu Campos. Hoy, cumple 58 años y lo hace como nunca: alejada del foco mediático, pero con un proyecto conjunto en Netflix que ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación en los últimos meses.

Desde que se comunicase el fin de 'Sálvame Diario', el futuro de todos los colaboradores del formato se quedaba en el aire, pero el último día de emisión todo el equipo nos sorprendía con la gran noticia: el espacio tendría su continuidad en la conocida plataforma con un docureality que ya se ha grabado en Miami y México.

Entre ellos, Terelu era una de las colaboradoras/presentadoras de 'Sálvame' que formaba parte de esta nueva familia en Netflix y con ello, la hija de María Teresa Campos cruzaba el charco para derrochar su profesionalidad en este nuevo proyecto... pero, ¿cómo se encuentra en estos momentos?

La hermana de Carmen Borrego ha disfrutado de un verano de ensueño en su Málaga natal, donde la hemos podido ver disfrutando de sus viejas amistades tras uno de los años más frenéticos de trabajo. Allí ha estado varios días y en su perfil de Instagram ha colgado todas los eventos sociales a los que no ha faltado, mostrando así su plena felicidad.

Ahora, el futuro de Terelu está en el aire. Comenzaba presentado en la cadena autonómica de Telemadrid con tan solo 18 años y, desde entonces, no ha dejado de hacer lo que mejor sabe: informar. Actualmente, tiene su propio blog en la revista Lecturas, con el que todas las semanas habla de la actualidad que azota nuestra prensa rosa y comparte sus sentimientos... pero, ¿habrá algún proyecto más?

La presentadora ha demostrado con creces que no importa el tiempo que pase sin tener una buena oferta de trabajo si esta no merece la pena... no es la primera vez que permanece en un segundo plano y, por ello, seguro que lo mejor está por llegas.

Mientras tanto, Terelu sigue muy pendiente de su madre, la gran María Teresa Campos, con la que estaba previsto realizar un homenaje en televisión para que pudiera valorarse su trayectoria como periodista en nuestro país. Sin embargo, Yotele confirmaba ayer mismo que la cadena se ha echado para atrás en las negociaciones.

Como viene siendo habitual en todos los cumpleaños de Terelu, esta reune a todos sus amigos y rostros conocidos de televisión en una cena o fiesta donde los medios de comunicación tienen un lugar muy importante... quizás sea ahí cuando nos enteremos si hay o no ofertas de trabajo tentadoras encima de la mesa.