Torito ofrece su ayuda a Terelu Campos: “Si le bajan las entradas que me llame, yo le reparto flyers"

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

La inminente publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I ha provocado un aluvión de opiniones en el panorama mediático español. Las confesiones del monarca, anticipadas por diferentes medios, han generado debate acerca de su legado y la sinceridad de su relato, especialmente por haber sido escritas desde Dubái y bajo el escrutinio de numerosos asesores.

En este contexto, el popular presentador Torito ha reaccionado con su habitual ironía: "Es que las memorias se me acumulan. Tengo las de Mar Flores, las de Humberto Janeiro, las de este. Yo creo que algún renglón, lo que pasa que no sé si serán sinceras 100%, seguro que están revisadas por mil personas, pero las memorias del Juan Carlos, escritas desde Dubái, con el idioma de allí, puede estar bastante bolón". El reportero muestra sus dudas sobre la autenticidad del testimonio real y añade un matiz humorístico sobre el lugar y el tono del libro.

Preguntado por sus preferencias en la Familia Real, reconoce: "A mí Letizia me da como rollo, ¿sabes? A mí me ha pasado de todo como reportero con ella. Una vez intenté entregarle un ramo de flores, pero los perros de Palacio, el ramo tenía canela y los perros me lo mordisquearon. Lo dejaron hecho un cuadro, porque los perros se ponen muy nerviosos con la canela. De hecho, siempre que le he llevado un regalo, nunca me lo ha cogido. Pero bueno, espero morir a los 80, me quedan años". Así, Torito revela algunas anécdotas que reflejan el carácter reservado de la Reina y sus propias experiencias como reportero en actos oficiales.

Al margen de la Casa Real, Torito también opinó sobre el reciente debut teatral de Terelu Campos: "Una grande y libre, le fue muy bien, ¿no? Hombre, si ya tiene muy buena prensa. Si le bajan las entradas, que me llame, yo le hago un péndulo o le reparto flyers en la obra. Además, está muy de moda el tema de Santa Teresa y Rosalía. ¿Todo el mundo monja? Yo creo que me tendré que refinar para empezar a trabajar más a partir de ahora".