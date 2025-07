Víctor Elías asegura que Ana Guerra "se ha dejado el alma" en 'Tu cara me suena'

MADRID, 12 Jul. (CHANCE) -

Apoyando siempre a su mujer, Víctor Elías reaparecía este viernes ante las cámaras y mostraba su apoyo a Ana Guerra ante la gran final de 'Tu cara me suena': "No estaba muy nerviosa de momento, te pones nervioso justo antes de salir", pero confesaba no ser objetivo debido a su proximidad a ella: "Lo hace muy bien".

En cuanto a la actitud que ha tenido la artista en el programa, Víctor desvelaba que "se ha dejado el alma y el cuerpo" y denominaba de "brutal" lo que está haciendo en el programa porque "se está poniendo retos todo el rato, y los está ganando y superando con creces, siempre digo que la admiro, pero que es que además todos los días me enseña algo, es maravilloso".

En ese alarde, el músico confesaba que Ana es una persona a la que "le gusta estudiar, le gusta trabajar, le dedicaba el tiempo que luego hemos visto" porque "es un programa muy exigente, además absolutamente todo el elenco lo hace genial y eso también les ha puesto a todos el listón yo creo que muy alto".

Feliz y súper enamorado de ella, Víctor explicaba que "de momento no tenemos en mente" ser padres, aunque "nunca se sabe", por lo que no descarta en un futuro tener descendencia con la artista.

Por último, a pesar de ser primo de la Reina Letizia, Víctor desvelaba que no está siguiendo el periplo de la Princesa de Asturias en la escuela naval porque "por suerte o por desgracia no tengo tiempo para ver redes, enterarme un poco de las cosas, lo único que hago es que me pongo un poquito las noticias por las noches y ya".