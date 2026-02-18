Víctor Manuel y Ana Belén homenajean al poeta Joan Margarit en el quinto aniversario de su muerte

Joan Manuel Serrat y Ana Belén durante el homenaje al poeta Joan Margarit cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Una vez más Víctor Manuel y Ana Belén han mostrado su apoyo a la cultura acudiendo al Instituto Cervantes para homenajear de una forma muy especial al Premio Cervantes 2019, Joan Margarit, coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte. Junto a otros artistas y rostros conocidos de la música y la cultura, la pareja disfrutó de la gala presentada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y el editor Emili Rosales desde los primeros asientos.

Mostrando una gran admiración por el poeta, Víctor y Ana Belén compatieron participación con el poeta Ramón Andrés, los periodistas Juan Cruz y Pepa Fernández, el crítico Jordi Gracia o la librera Lola Larumbe. Por su parte, Mónica Margarit quiso participar en el homenaje a su padre que fallecía el 16 de febrero de 2021.

En esta ocasión el toque musical lo ponía el artista Miguel Poveda junto a Joan Albert Amargós al piano que hizo que todos los asistentes pudiesen disfrutar de un momento único en recuerdo a Margarit. Este homenaje forma parte de la iniciativa 'La libertad es una librería' que el Instituto Cervantes comenzó en 2020 con motivo de la pandemia para apoyar a uno de los sectores más debilitados, los libreros.