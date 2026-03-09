Victoria Vera, Biznaga Ciudad del Paraíso en el Festival de Málaga, le dedica unas duras palabras a María Pombo

Archivo - La actriz Victoria Vera durante el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso Homenajes en el Teatro Cervantes, a 9 de marzo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). Photocall del Premio Biznaga Ciudad del Paraíso Homenajes con la presencia de Victoria Ver - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

El Festival de Málaga continua su curso y la alfombra roja de la ciudad sigue recibiendo a algunas de las actrices más conocidas de nuestro país. En esta ocasión fue la intérprete Victoria Vera la que se convirtió en la protagonista de la noche al recibir la Biznaga Ciudad del Paraíso. Muy sincera, la mítica actriz de 'Mi querido señor Juez' o 'Acosada' reconocía ante las cámaras que este reconocimiento le llega en un momento muy especial: "En un momento estupendo, yo creo siempre. Un premio llega siempre en un momento estupendo. Siempre en un momento estupendo. Cuando más lo necesitas, quizás".

Consciente de lo mucho que ha cambiado el panorama cinematográfico de nuestro país con el paso de los años, Victoria quiso destacar el papel de la mujer y cómo ha ido evolucionando llegando a ocupar puestos de gran trascendencia que antes eran inalcanzables para ellas: "Ha habido una revolución importante, en el sentido de que las mujeres estaban prácticamente olvidadas de lo que era la infraestructura y el cine. Ahora ya están ahí, ya dirigen, ya llevan cámaras... eso es muy importante".

A pesar de esto, la actriz se mostraba reticente a entender y apoyar el papel que desempeñan las influencer en cuanto al mundo de la interpretación y su difusión se refiere. "No, yo, influencers, yo creo que eran las actrices de los años 30 y 40, que eran las que las mujeres imitaban los peinados y los trajes, y leían, leían" sentenciaba al respecto. Además, Victoria aprovechaba la ocasión para dedicarle unas duras palabras a María Pombo tras sus palabras sobre la lectura: "¿Quién es María Pombo? ¿Pombo? No sé. ¿A la que lee? Ah, Dios mío. Qué tristeza".