Yulen Pereira reacciona con ironía al tonteo de Anabel Pantoja con el fisio de su tía: "Compañeros de trabajo ¿no?"

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

A pesar de que fue Yulen Pereira el que dejó a Anabel Pantoja el mismo día que aterrizó de la gira por Norteamérica de su tía -porque "ya no sentía lo mismo" y "no la había echado de menos"-, que se ha dicho que la influencer se quedó destrozada y de que la sombra de la infidelidad (por parte del esgrimista) planea sobre la pareja, en las últimas horas han salido a la luz nuevas informaciones que ponen en duda la versión que hasta ahora conocemos de la ruptura.

Y es que según han dejado entrever en 'Sálvame' este miércoles, las cosas no son como se han contado y la sobrina de Isabel Pantoja no estaría tan triste con la ruptura como se nos ha querido hacer ver. "Anabel tiene que tener la franqueza de decir que se ha desenamorado de Yulen. No ha sacado la cara por él para quedar como la víctima" ha afirmado María Patiño, mientras Kiko Matamoros ha asegurado que habló hace unos días con Yulen y cree que se vio "forzado a dejar la relación" y que "en su fuero interno creía en la posibilidad de volver con ella".

Además, se sigue hablando del presunto tonteo de Anabel con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez, un joven cordobés de 25 años con el que se vio a la influencer de lo más cómplice durante la gira de la tonadillera y con el que no deja de intercambiar comentarios en redes sociales.

Un supuesto 'roneo' que el entorno de la sevilla desmiente por completo, dejando claro que Anabel nunca ha tenido nada con el fisio ni lo va a tener, y sobre el que ya ha reaccionado Yulen.

Arropado por su entorno más cercano y centrado en sus entrenamientos porque este fin de semana tiene competición en Budapest, el esgrimista llegaba bien entrada la noche a su domicilio familiar y, con una sonrisa irónica, se ha pronunciado por primera vez sobre la buena relación que su ex mantiene con David Rodríguez: "Compañeros de trabajo ¿no? hay que llevarse bien". ¿Está admitiendo con estas palabras que tal y como algunos aseguran, se puso celoso del 'buen rollo' de su novia con el fisio de Isabel Pantoja? ¡Dale al play y juzga por tí mismo!

