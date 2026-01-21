Ana Mena deslumbra en su premiere más especial con vestido joya made in Spain

La cantante Ana Mena durante el estreno de la película 'Ídolos', a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Ene. (CHANCE) -

Brillando como una auténtica estrella, Ana Mena ha eclipsado a todos sus compañeros en la premiere de 'Ídolos' -la primera película que ha rodado y donde conoció a su actual pareja, Óscar Casas- con un impresionante vestido joya de lentejuelas.

Sí, es un estilismo arriesgado, pero la artista lo ha defendido como nadie... ¿La clave? ser fiel a tu estilo y sentirse libre y cómoda. Y con este diseño lo ha conseguido.

Se trata de un vestido de la firma española Redondo Brand, a medida, con el que ha vuelto a potenciar su figura gracias a su confección ceñida que le aporta una gran longitud y equilibro.

Bordado con aplicaciones metálicas y cristales de Swarovski en plata, es uno de los diseños más especiales para Mena hasta la fecha: se trata de la premiere de su primera película. Y como tal, la artista ha demostrado que no solo brilla encima de los escenarios.

Como no podía ser de otra manera, el peinado y maquillaje han estado a la altura del diseño: dando todo el protagonismo a su vestido, Ana ha apostado por una melena lisa con raya al medio y un maquillaje natural con labios color nude.