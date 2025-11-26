Candela Márquez, radiante con un vestido lencero rojo de Victoria Colección

Candela Márquez durante la gala 'ELLE X FUTURE' que celebra la revista Elle en el Consulado de Italia, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (CHANCE) -

Candela Márquez, junto con su pareja Alejandro Sanz, han deslumbrado en la alfombra roja de los Premios Elle. Una noche súper especial para ambos en la que han demostrado de nuevo la gran complicidad que tienen y que tanto se ha puesto en duda en los últimos meses.

Para esta ocasión tan especial, Candela ha vuelto a confiar en Victoria Colección, con un diseño de la colección Studio lencero rojo, reflejo de la elegancia y el estilo que caracteriza a ambas partes. Un diseño pensado para realzar la belleza natural de las mujeres a partir de líneas limpias que aportan una elegancia tranquila.

El escote enmarca la figura con suavidad, mientras que la espalda descubierta, uno de los detalles más especiales del vestido, aporta delicadeza. La tela satinada, cambia con la luz, acompaña cada movimiento de Candela de forma natural, como si el vestido estuviera hecho para seguir su propio ritmo. Esa combinación entre fluidez y presencia consigue crear un equilibrio perfecto.

Un look que nace también de la relación que Candela mantiene desde hace tiempo con la firma, ya que no es la primera vez que Victoria Colección le acompaña en eventos importantes, y eso se nota en la manera en la que el diseño se adapta a ella, respetando su estilo y potenciando lo que la hace especial.