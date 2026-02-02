Heidi Klum, la más original de los Grammy 2026 con un vestido-escultura que ya es viral

MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 se ha convertido en un auténtico escaparate de las tendencias más atrevidas del momento y que, sin duda, marcarán los eventos de todo el año. En ella, Heidi Klum ha logrado convertirse en una de las invitadas más originales con un vestido-escultura que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

En estos galardones tan especiales, celebrados la noche del 1 de febrero en el Crypto Arena de Los Ángeles, se premia el talento musical internacional y se disfruta de una red carpet divertida en la que el atrevimiento es la apuesta de la mayoría de los asistentes.

Heidi Klum ha vuelto a demostrar su seguridad en sí misma (a pesar de casi no poder caminar en la red carpet) con un vestido escultórico que no pasó desapercibido en los Grammy. La modelo se ha decantado por un diseño escultórico que recrea su cuerpo y que ha sido confeccionado en exclusiva por la diseñadora Marina Hoermanseder, especializada en creaciones de corsetería y cuero, que mezclan un estilo arquitectónico con otro más fetish a través de arneses, hebillas o correas, entre otros elementos.

Esta pieza, efecto 'segunda piel', está confeccionada en cuero y en color carne. Cuenta con un escote de palabra de honor y detalles que recrean a la perfección la silueta de la modelo. Mientras que en los laterales del mismo se encuentran los cierres de la creación, protagonizados por hebillas.

Klum completó su estilismo con unos zapatos de salón a tono y joyas minimal. Mientras que, como peinado, la modelo no ha arriesgado y ha optado por lucir la melena suelta y lista, de manera que no quita protagonismo al look.

Por supuesto, esta apuesta de Heidi Klum ha hecho que se convierta en una de las más originales de la noche de los Grammy 2026, generando así muchísimas reacciones y conversaciones en redes sociales, tanto con defensores de su outfit como con detractores del mismo.