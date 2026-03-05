Tana Rivera, Sofía Palazuelo y Amina Martínez de Irujo, derroche de elegancia en una cita histórica para los Alba

El Rey Felipe VI saluda a su llegada al acto inaugural en la capital hispalense de la exposición 'Cayetana. Grande de España', que conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (CHANCE) -

Jornada histórica para la familia Alba que, a pocos días del centenario de la icónica Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba -el 28 de marzo- han inaugurado con la presencia del Rey Felipe VI en el palacio de las Dueñas de Sevilla el primero de los homenajes que se harán en los próximos meses a una de las mujeres más influyentes de la historia reciente de España: una exposición que recorre, a través de imágenes, cartas personales, vestidos, recuerdos, y objetos como obras de arte la vida de la inolvidable aristócrata.

Como no podía ser de otra manera tratándose de un acontecimiento irrepetible, la familia casi al completo -a excepción de Fernando Martínez de Irujo, que no pudo asistir- ha estado presente en la inauguración de 'Cayetana. Grande de España', produciéndose el reencuentro público después de varios años de los hijos de la duquesa: Carlos (actual duque de Alba), Alfonso, Jacobo, Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, que además es comisaria de la exposición junto a Cristina Carrillo de Albornoz.

También las más jóvenes de la familia, Sofía Palazuelo -mujer de Fernando Fitz-James y llamada a ser la futura duquesa de Alba-, Cayetana Rivera, y la mujer y la hija del duque de Arjona, Bárbara Mirjan y Amina Martínez de Irujo que, junto a la propia Eugenia, han dado una lección de elegancia demostrando, cada una con su propio estilo, cómo convertirse en la invitada perfecta esta temporada.

En primer lugar la duquesa de Montoro, que emocionada y orgullosa porque su gran tributo a su madre haya visto por fin la luz, ha querido hacer un homenaje a la duquesa de Alba luciendo un vestido que perteneció a doña Cayetana. Un diseño midi satinado de corte camisero con lazada a la cintura en color anaranjado, que ha combinado con un abrigo de paño al tono y unas sandalias de altísima plataforma en blanco roto.

Su hija Tana Rivera, espectacular, ha vuelto a confiar en la firma de la mujer de su primo Alfonso Martínez de Irujo, Inés Domecq, IQ Collection, con un sofisticado vestido -el modelo 'Fabiana', que tiene un precio de 235 euros- en color negro y tostado con fruncido en la parte delantera, manga tres cuartos, y escote en la espalda, que ha combinado con sandalias negras de plataforma.

También de IQ Collection la mujer de Cayetano, Bárbara Mirjan, radiante con un conjunto de falda midi con vuelo (320 euros) y top estructurado (modelo 'Mariana', de 215 euros) con estampado geométrico formando un patrón irregular de cuadros en azul marino y blanco.

Siempre impecable, la duquesa de Huéscar, Sofía Palazuelo -que se ha mostrado de lo más cómplice con Amina durante todo el acto- se ha decantado por una de sus marcas favoritas, Corsiana, con un vestido para ESFASCINANTE de tacto plisado aterciopelado y caída fluida en color plateado, que ha sorprendido al combinar con unas bailarinas de terciopelo en verde botella.

Y por último, pero no menos estilosa, la hija de Cayetano y Genoveva Casanova, Amina, que reside en Londres y ha reaparecido en este evento único para su familia. Lo ha hecho derrochando elegancia en clave sobria con un look de la firma sueca Arakii compuesto por top envolvente asimétrico en color blanco con caída sobre uno de sus hombros creando efecto capa, y un pantalón negro acampanado.