Tony Grox eleva su estilo con el accesorio imprescindible y más versátil de la temporada

Muchas veces un solo complemento es capaz de elevar nuestro look hasta límites insospechados y de eso sabe mucho Tony Grox. El artista ha conseguido la victoria de la quinta edición del Benidorm Fest junto a Lucycalys y ha dado una lección de estilo con un complemento que no ha pasado desapercibido es sus actuaciones: sus gafas... ¿de sol?

El dj presenta un estilo muy marcado, pero sin duda el accesorio que brilla en todos sus looks son sus gafas con lentes amarillas (no de sol), que aportan un toque sofisticado a su rostro y le hacen todavía más interesante de lo que ya es. Cada vez más rostros conocidos se atreven con este tipo de lentes, pero... ¿qué beneficios aportan?

Las gafas de lentes amarilla de Tony Grox, su distintivo visual

Lejos de centrarnos en lo que ya sabe la inmensa mayoría -que los cristales amarillos filtran parte de la luz azul que llega a nuestro ojo- se trata de un accesorio imprescindible esta temporada porque con ellas nos sentiremos como en casa. Sí, como lees. No solo reduce la luz azul, también son ideales porque aumentan el contraste y la nitidez de nuestro visión.

¿Por qué decimos que elevan el look?

Centrándonos en Tony Grox, el artista luce estilismos muy desenfadados con pantalones anchos y casi siempre camisetas de manga corta, jugando así con la simetría de su cuerpo y crea una imagen visual homogénea, combinando estas prendas con zapatos con maxisuela... pero su paso por el Benidorm Fest ha estado marcado sin duda por este tipo de gafas.

Este accesorio no solo cumple una función estética, también se convierte en su sello visual, ya que transforma todos los conjuntos con los que nos ha sorprendido. Y, no, no se las quita. Las lentes amarillas aportan un toque vanguardista que rompe con lo convencional sin caer en la extravagancia y con el color ilumina el rostro, poniendo el punto de mira en sus facciones.

Unas gafas que evocan una estética retro, con guiños a la moda de los años noventa y principio de los dos mil, pero reinterpretada desde una perspectiva contemporánea. Un complemento que refuerza su identidad artística y que proyectan una imagen de seguridad con gran criterio estilístico. Además, gracias a ellas su imagen es mucho más distintiva.

Las gafas de cristales amarillos aportan un toque vanguardista a nuestro look

Aunque el artista no ha revelado la marca de sus gafas, las de PJ.LOBSTER son idénticas y consiguen ese efecto del que estamos hablando: elevar el look y darle un toque sofisticado a su imagen visual. Son ideales porque envuelven el rostro y consiguen una simetría perfecta con las facciones del rostro.

En el caso del artista, vemos que tiene muy en cuenta las proporciones de su cabeza: luce un mullet marcado, que nos recuerda al de Jacob Elordi, pero mucho menos voluminoso ya que su cabello es más fino, y perilla recortada.

Tony Grox se hace con la victoria en el Benidorm Fest con un estilo retro gracias a sus gafas

Tras hacerse con la victoria del Benidorm Fest, el dj se dejó ver en rueda de prensa, desde el Mirador del Castillo de Benidorm, y allí confirmó todo lo que hemos analizado en esta crónica: un look moderno, con aire noventero, formado por camiseta negra, pantalón baggy de tiro alto y gafas, sus icónicas gafas.