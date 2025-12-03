¿Desafío a Casa Real? La Infanta Elena respalda a la biógrafa de Don Juan Carlos el día de su publicación

Laurence Debray y la Infanta Elena - EUROPA PRESS
MADRID, 3 Dic. (CHANCE) -
La biógrafa del Rey Juan Carlos I, Laurence Debray, ha reunido a algunos de los seres queridos del emérito en Madrid en una conocida calle del centro de Madrid donde ha estado firmando algunos ejemplares. Un gesto que ha sorprendido después de conocer el malestar de Casa Real a las memorias tituladas 'Reconciliación' que este miércoles han salido publicadas en España.
La Infanta Elena le ha brindado su apoyo a la escritora -con la que coincidió en Sanxenxo hace unos meses- acudiendo al evento al igual que sus primas Simoneta Gómez Acebo, María Zurita. Además, rostros conocidos como Susanna Griso o Inés Sastre también han asistido a la firma de libros.
Tras ese encuentro con la biógrafa -que supone un gesto de apoyo absoluto al emérito en mitad de la controversia que ha levantado en España no solo la publicación de las memorias sino el contenido de las mismas- Laurence ha citado en un restaurante de las inmediaciones a las sobrinas e hija del monarca.
En el interior, la Infanta Elena no dudado en posar junto a la escritora, demostrando así la buena relación que mantiene con ella desde que coincidió en Sanxenxo hace unos meses y su apoyo total a su padre tras contar su historia.