Doña Letizia arriesga con el color turquesa con un look perfecto para despedir el verano

MADRID, 25 Sep. (CHANCE) -

La reina Letizia preside la entrega de la III Edición de los Premios Retina ECO, organizados por PRISA Media Fundación. Esta no es la primera vez que la Reina acude a este acto y es que ha presidido todas las galas, desde la primera, en 2021, con mascarilla incluida. Esta nueva aparición corrobora la concienciación de doña Letizia con la llamada crisis climática y la sostenibilidad.

Al mismo tiempo que el rey Juan Carlos visita de nuevo España en casa de su amigo Pedro Campos, la Reina cumple con la agenda institucional en solitario convirtiendose en el centro de todas las miradas por la elección de su look. Si en las últimas ocasiones doña Letizia había recurrido a su fondo de armario, en esta ocasión ha apostado por una nueva incorporación en un color al que no nos tiene acostumbrados, el turquesa. Apostando por un look de lo más veraniego acorde con las temperaturas en la capital, doña Letizia ha lucido un diseño recto de Zara con un original escote formado por un nudo a la altura del hombro que resaltaba los brazos tonificados de doña Letizia.

En cuanto a los accesorios elegidos ha apostado por la neutralidad con un cinturón fino y unos salones slingback muy altos en negro. A juego con el turquesa del vestido, la esposa del monarca lució unos pendientes largos de varias piedras preciosas colgantes de la firma Tous.