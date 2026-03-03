La Familia Real recuerda a Fernando Ónega con unas cariñosas palabras

Archivo - La Reina Letizia, el Rey Felipe y el periodista Fernando Ónega durante la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid celebrados en el Auditorio Caja de Música CentroCentro, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 3 Mar. (CHANCE) -

Tras la triste noticia del fallecimiento de Fernando Ónega, las muestras de cariño por parte de los rostros más conocidos del periodismo no se han hecho esperar y es que la figura de Ónega se había convertido en un ejemplo a seguir para los más jóvenes que han elegido esta profesión como medio de vida.

Como no podía ser de otra forma, la Familia Real también ha querido mostrar su pesar por esta pérdida haciendo gala de la admiración y el cariño que procesan hacia Fernando y toda su familia. "Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado" comienza dictando la historia que ha compartido la Casa Real en Instagram. "Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa" continua relatando el escrito de la Casa Real.

Por todos conocido el gran cariño que doña Letizia le tenía a Fernando por la íntima amistad que comparte con su hija Sonsoles Ónega desde que coincidieron en su paso por CNN, hay que recordar el cariñoso momento que ambos protagonizaron en mayo de 2025 durante la entrega de los Premios APM de Periodismo cuando doña Letizia y Ónega se fundían en un tierno y cariñoso abrazo dejando de lado el protocolo.