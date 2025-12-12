La Infanta Elena se deja ver tras la entrevista de Urdangarin y reafirma su apoyo a las memorias de Juan Carlos I

La Infanta Elena acude a la firma de las memorias de su padre, el Rey Juan Carlos I. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (CHANCE) -

La Infanta Elena se ha dejado ver ante las cámaras de nuevo tras la entrevista que Iñaki Urdangarin concedió ayer en el programa 'Pla seqüència' de La 2Cat presentado por su íntimo amigo Jordi Basté. Lo ha hecho en la firma de las memorias de su padre, Don Juan Carlos I, donde se encontraba la biógrafa, Laurence Debray.

Sin querer hacer ninguna declaración a la prensa y saludando de manera efusiva y cariñosa a la escritora del libro del emérito, la Infanta Elena ha vuelto a demostrar su apoyo absoluto a este libro que tanta expectación ha levantado en España.

De esta manera, la Infanta ha vuelto a demostrar la buenísima relación que mantiene con su padre y su total apoyo a unas memorias que han sido de lo más cuestionadas por las palabras que hay en ellas sobre el Rey Felipe VI, la Reina Letizia o incluso sobre su hijo Froilán y su exmarido, Jaime de Marichalar.

Una semana en la que el foco mediático ha estado puesto en la entrevista que su excuñado, Iñaki Urdangarin, ha dado por primera vez en televisión hablando de su paso por prisión y en la que ha desvelado que una de las mayores pérdidas que sufrió tras su paso por la cárcel fue la de la Infanta Cristina.