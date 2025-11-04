Juan Urdangarín, enamorado. ¿Quién es su primera novia 'oficial', Sophia Khan?

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

Juan Urdangarín es, sin lugar a dudas, el miembro menos mediático de la familia del Rey Felipe VI, y el más discreto de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Mientras que su hermano Pablo mantiene una sólida relación desde hace dos años con Johanna Zott, Miguel está feliz en Madrid junto a la millonaria venezolana Olympia Beracasa, e Irene rompió su noviazgo con Juan Urquijo -nieto de Teresa de Borbón y Borbón y cuñado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida- el pasado verano tras casi dos años juntos, nada se sabía hasta ahora de la vida sentimental del primogénito de los exduques de Palma.

Ha sido la revista '¡Hola!' la que ha revelado que el nieto del Rey Juan Carlos, de 26 años, está enamorado, y la identidad de su primera novia 'oficial'. Se trata de una joven canadiense de ascendencia india llamada Sophia Khan, con la que Juan está a punto de celebrar su primer aniversario de amor, y con la que ha sido fotografiado en actitud cómplice y romántica por las calles de Londres, donde ambos residen.

Morena de tez y de pelo, con una larga melena rizada, y más baja que el primo de la Princesa Leonor -que mide 1,97 m-, tiene 25 años y, tras estudiar Desarrollo y Gestión Sostenible en la prestigiosa Universidad de St. Andrews, en Escocia -donde se conocieron el Príncipe Guillermo y Kate Middleton- se trasladó a la capital británica, donde trabaja como teams executive para la 'E1 Series', competición de lanchas eléctricas creada por el yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, Alejandro Agag, para el que Juan trabaja como asistente de producción en la Fórmula E desde que terminó sus estudios. Y fue precisamente allí donde se cruzaron sus caminos.

Tal y como comparte Sophia Khan en su perfil de Linkedin, antes de su fichaje por la 'E1 Series' trabajó en sector de la hostelería en el grupo de restauración Joey, en Toronto, y fue scorekeeper (tanteadora) en la asociación atlética del colegio de Alberta en Edmonton, destacando además su faceta solidaria y de voluntariado, y su amor por el pilates. Tanto es así que este verano se trasladó a Indonesia para formarse como instructora de esta práctica deportiva, de la que también es un apasionado Juan.

Y aunque por el momento ni los propios protagonistas, ni ningún familiar del joven se han pronunciado sobre esta historia de amor, la revista '¡Hola!' asegura que está muy consolidada, y solo el tiempo dirá si Sophia acaba por convertirse en nuera de doña Cristina, que muy unida a su hijo mayor, conocería a su novia desde hace un tiempo.