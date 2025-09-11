¡A pocos kilómetros! El Rey Juan Carlos en Sanxenxo y la Reina Sofía en Ferrol

La Reina Sofía saluda a su llegada a la ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, a 11 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - RAÚL LOMBA / EUROPA PRESS

El Rey Juan Carlos I ha llegado este miércoles a Galicia para participar en las regatas del fin de semana en Sanxenxno y lo ha hecho horas antes de que la Reina Sofía estuviera en la Comunidad para amadrinar la botadura de la primera fragata de las F-110.

Tras aterrizar en el aeropuerto de A Coruña, el emérito se dirigió a la casa familiar de su gran amigo Pedro Campos y no se ha vuelto a dejar ver. Por la tarde, la Reina Sofía ha acudido a la ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, en Ferrol.

Allí, la monarca ha vuelto a desafiar la presencia de Don Juan Carlos al aparecer con una sonrisa en su rostro y luciendo uno traje de chaqueta y pantalón súper especial del diseñador español Alejandro de Miguel en color verde menta.

De esta manera, la Reina Sofía ha ejercido como madrina de botadura de la primera fragata de las F-110, bautizada como 'Bonifaz', en recuerdo al histórico militar y marino castellano del siglo XIII, a pocos kilómetros de su marido.