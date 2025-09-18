La Reina Letizia, arrebatadora en su visita nocturna privada a las pirámides de Guiza

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Los Reyes Felipe y Letizia han puesto el broche de oro a su segunda e intensa jornada en Egipto -donde se encuentran de viaje oficial desde este martes para fortalecer los lazos entre ambos países- cumpliendo un sueño: visitar las impresionantes pirámides de Guiza.

A falta de la cena de gala que suele ofrecer el presidente del Estado anfitrión a sus Majestades en sus desplazamientos al extranjero, el presidente egipcio Abdelfatah El-Sisi y la primera dama, Entissar Amer, han querido agasajar a los padres de la Princesa Leonor con un plan muy especial después de que el Monarca confesase "como nota personal", en su discurso durante el almuerzo en el Palacio de Al-Ittihadiy, que "ansiamos ver la luz del atardecer en las pirámides de Guiza".

Un deseo que se ha cumplido, ya que tras cenar en el exclusivo hotel Mena House de la cadena Marriott, muy cercano a las Pirámides, Don Felipe y Doña Letizia han podido disfrutar de una visita nocturna privada al emblemático conjunto monumental en compañía del presidente de la República de Egipto y su mujer.

Una velada inolvidable en la que han admirado la esfinge y las impresionantes pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, inmortalizando para el recuerdo con varias imágenes que ha difundido Casa Real el momento en el que se encontraron, frente a frente, con la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que todavía pervive, siendo uno de los enclaves más turísticos y visitados del planeta.

Impecable una vez más, tras dejar sin palabras a los egipcios con el ajustado diseño negro de escote bardot que lució en su primer acto en El Cairo -una recepción a la colectividad española que reside en Egipto-, y con el precioso y delicado vestido blanco bordado con falda de vuelo que estrenó el miércoles en su segundo día en el país, Doña Letizia ha derrochado elegancia con una creación azul cobalto de manga larga con hombreras abullonadas, cuello redondo, drapeado a la cintura y un discreto plisado en la falda, que se alargaba casi hasta los pies.

Un vestido inédito hasta el momento -aunque sin duda se lo veremos en más ocasiones- que ha combinado con salones plateados de tacón bajo, y bolso de mano a juego, en contraste con el intenso azul de la prenda.

Un viaje a Egipto que continuará este jueves. Tras protagonizar diferentes actos durante la mañana, los reyes visitarán el Templo de Hatsheputsut, donde inaugurarán la nueva iluminación nocturna -obra de empresas españolas- en este mausoleo en honor a la única mujer que gobernó Egipto con el título de faraón.